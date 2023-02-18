ليفربول يفوز على نيوكاسل بثنائية في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق ليفربول على نظيره نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد، مساء اليوم السبت، على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من مسابقة الدوري الانجليزي.

ثنائية ليفربول جاءت بتوقيع داروين نونيز في الدقيقة العاشرة وكودي جاكبو في الدقيقة السابعة عشرة من عمر المباراة.

ولعب نيوكاسل يونايتد بعشرة لاعبين من منذ الدقيقة 22 لطرد نيك بوب حارس المرمى بعد لمس الكرة خارج منطقة الجزاء أمام محمد صلاح المنفرد بالمرمى.

وصعد ليفربول إلى المركز الثامن في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة، فيما تجمد نيوكاسل يونايتد في الترتيب الرابع بجدول الدوري برصيد 41 نقطة.

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فان دايك - جو جوميز - روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون - فابينيو - ستيفان بايتيتش.

خط الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - داروين نونيز.

ونجح ليفربول في تحقيق فوزه الثاني على التوالي وذلك بعد فوزه على ايفرتون في الجولة الماضية، بينما واصل نيوكاسل يونايتد تعثره بعد تعادله في المباراة الماضية مع بورنموث.