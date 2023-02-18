انطلاق بطولة "J500" الدولية للتنس

ياسر رشاد - القاهرة - بدأت الأدوار التمهيدية من بطولة J500 للتنس، والتى تختتم غدا الأحد بينما تبدأ الأدوار الرئيسية اعتبارا من بعد غدا بمشاركة العديد من النجوم الصاعدين.

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وبدأت فعاليات البطولة، في مصر للمرة الأولى بملاعب نادى سماش الرياضى بمشاركة 35 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وشهدت البطولة مشاركة عدد من اللاعبات المصنفات عامليًا للناشئات والناشئين.

حيث شاركت المصنفة الرابعة عالميًا على مستوى الناشئات ميرا اندرييفا والمصنفة التاسعة عشر عالميا السلوفاكية نينا فارجوفا.

بينما يشارك المصنف العاشر عالميًا على مستوى الناشئين الصينى يي زهو والمصنف الخامس عشر عالميًا البولندى توماسز بركيتا والمصنفون 21 و 22 و 25 على الترتيب الرومانى اليكسندرو كومان والتشيكى ماكسيم ميرفا والفرنسى بول باربير.

في سياق متصل عبر رئيس اتحاد التنس الكابتن اسماعيل الشافعى عن ترحيبه بكافة اللاعبين المشاركين فى البطولة من مختلف انحاء العالم.

بينما تحدث عن ان استضافة أكبر وأقوى بطولة ناشئين وناشئات فى

تصنيف الاتحاد الدولي للتنس كان حلما كبيرا ظل يراود الاتحاد المصرى للتنس منذ موافقة الاتحاد الدولى على إقامتها فى القارة السمراء عام2020 واسنادها الى جنوب افريقيا وقتها.

وقال الشافعي:"حصول مصر على استضافة وتنظيم تلك البطولة الكبرى وهذا العام ولمدة ثلاث سنوات مقبلة هو تطور طبيعى جدا لنجاح مصر فى استضافة كافة بطولات الناشئين الأخرى بجميع مستوياتها وإشادة الاتحاد الدولى مرارا وتكرارا بنجاح مصر فى التنظيم".

وأختتم:" تلك البطولة سوف تساهم فى توفير فرص احتكاك قوية للغاية لناشئي وناشئات مصر مع افضل ناشئى العالم وترفع سقف طموحهم الى اعلى الحدود".

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