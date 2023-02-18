وزارة الرياضة تعلن موعد بدء دور المجموعات بدوري كرة السلة للصم بنات

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت وزارة الشباب والرياضة عن موعد بداية دور المجموعات بالنسخة الـ 3 من دوري منتخبات كرة السلة للصم بنات، والذي تنظمه الوزارة من خلال"مكتب قادرون باختلاف".

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أكدت الوزارة أن موعد انطلاق المسابقة خلال الفترة من (١٨-٢٣) فبراير الجاري، بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، وذلك من خلال اجراء قرعة الدور التمهيدي للبطولة.

في سياق متصل، أكد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي أن دوريات ذوي الإعاقة السمعية في كرة القدم والسلة من الأنشطة التي نحرص علي دعمها بشكل كامل.

وتابع صبحي أننا نسعي الي التوسع في كافة الانشطة التي تخدم ذوي الهمم في ظل اهتمام القيادة السياسية بذوي الهمم.

مجموعات البطولة

وكانت المجموعات قد تم تقسيمها في المحافظات إلى ٤ مجموعات ضمت كل مجموعة ٥ منتخبات، ماعدا المجموعة الأولي، والتي ضمت ٤ محافظات "القليوبية،المنوفية، بورسعيد، الأقصر".

بينما ضمت المجموعة الـ 2 "بني سويف، الاسكندرية، السويس، دمياط، الوادي الجديد"، و المجموعة الـ 3 جاءت كالتالي: "الجيزة، أسيوط، كفر الشيخ، الفيوم، أسوان".

وضمت المجموعة الـ 4 محافظات "القاهرة، المنيا، البحيرة، قنا، شمال سيناء".

في سياق متصل وفي منافسات المجموعة الأولي تغلب منتخب القليوبية علي نظيره الاقصر بنتيجة ٢٣-٢.

وفاز منتخب بور سعيد علي المنوفية بنتيجة ٩-٧، وفي منافسات المجموعة الثانية تغلب منتخب بني سويف علي دمياط بنتيجة ١٣-٦.

وحقق منتخب الاسكندرية الفوز علي السويس بنتيجة ١٢-١، كما تغلب منتخب الاسكندرية علي الوادي الحديد بنتيجة ١١-١.

بينما شهدت منافسات المجموعة الثالثة تغلب منتخب الجيزة علي منتخب الفيوم بنتيجة ١٤-٣.

وفوز منتخب كفر الشيخ علي أسيوط بنتيجة ١٣-٨، وتغلب منتخب أسيوط علي منتخب أسوان بنتيجة ١٤-٣.

أما على صعيد المجموعة الرابعة فقد حقق منتخب البحيرة الانتصار علي المنيا بنتيجة ٦-٣.

وفاز منتخب القاهرة علي قنا بنتيجة ٤٠-١٥، وتغلب منتخب شمال سيناء علي منتخب المنيا بنتيجة ٣-٢.

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