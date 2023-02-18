انطلاق مباريات دور المجموعات بالنسخة الثالثة من دوري منتخبات كرة السلة للصم بنات

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الشباب والرياضة انطلاق منافسات دور المجموعات بالنسخة الثالثة من دوري منتخبات كرة السلة للصم بنات، والذي تنظمه الوزارة من خلال الإدارة المركزية لشئون الوزير "مكتب قادرون باختلاف"بالتعاون مع الإدارة المركزية لمراكز الشباب و الهيئات، بمشاركة ١٩ محافظة، خلال الفترة من (١٨-٢٣) فبراير الجاري، بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، وذلك من خلال اجراء قرعة الدور التمهيدي للبطولة.

أكد وزير الشباب والرياضة أن دوريات ذوي الإعاقة السمعية في كرة القدم والسلة من الأنشطة التي نحرص علي دعمها بشكل كامل، ونسعي الي التوسع في كافة الانشطة التي تخدم ذوي الهمم في ظل اهتمام القيادة السياسية بذوي الهمم.

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وتم تقسيم المحافظات المشاركة إلى ٤ مجموعات ضمت كل مجموعة ٥ منتخبات، ماعدا المجموعة الأولي، والتي ضمت ٤محافظات (القليوبية،المنوفية، بورسعيد، الأقصر)، وضمت المجموعة الثانية محافظات (بني سويف، الاسكندرية، السويس، دمياط، الوادي الجديد)، بينما ضمت المجموعة الثالثة محافظات (الجيزة، أسيوط، كفر الشيخ، الفيوم، أسوان)، فيما ضمت المجموعة الرابعة محافظات (القاهرة، المنيا، البحيرة، قنا، شمال سيناء).

وفي منافسات المجموعة الأولي تغلب منتخب القليوبية علي منتخب الاقصر بنتيجة ٢٣-٢، وتغلب منتخب بور سعيد علي المنوفية بنتيجة ٩-٧، وفي منافسات المجموعة الثانية تغلب منتخب بني سويف علي منتخب دمياط بنتيجة ١٣-٦، وفاز منتخب الاسكندرية علي السويس بنتيجة ١٢-١، كما تغلب منتخب الاسكندرية علي الوادي الحديد بنتيجة ١١-١.

وفي منافسات المجموعة الثالثة تغلب منتخب الجيزة علي منتخب

الفيوم بنتيجة ١٤-٣، وتغلب منتخب كفر الشيخ علي أسيوط بنتيجة ١٣-٨، وتغلب منتخب أسيوط علي منتخب أسوان بنتيجة ١٤-٣، وفي المجموعة الرابعة تغلب منتخب البحيرة علي منتخب المنيا بنتيجة ٦-٣، وتغلب منتخب القاهرة علي منتخب قنا بنتيجة ٤٠-١٥، وتغلب منتخب شمال سيناء علي منتخب المنيا بنتيجة ٣-٢.

يهدف إقامة دوري منتخبات كرة السلة للصم بنات إلي توسيع قاعدة الممارسة وجذب الفتيات من ذوي الإعاقة السمعية لممارسة الرياضة داخل المجتمع، علي غرار دوري مراكز الشباب للصم للبنين، بالإضافة الي بث روح المنافسة الشريفة بينهم، واكتشاف المواهب وزيادة الانتماء لديهم.

تجدر الإشارة إلي أن اللجنة المنظمة للبطولة تضم الدكتور هشام أحمد علي رئيس اللجنة وعضوية كل من الدكتور محمد جمال، والدكتور عبد العظيم صلاح، وأميرة علي، ويدير المباريات لجنة الحكام والتي تضم كل من الكابتن محمود إبراهيم، والكابتن خالد أحمد، والكابتن حسام عبد المنعم، والكابتن أحمد محمود علي، والكابتن آلاء خالد، والكابتن أحمد محمود فهمي