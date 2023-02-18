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ليفربول يواصل صحوته ويهزم مستضيفه نيوكاسل بثنائية نظيفة

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المنامة - ياسر ابراهيم - واصل فريق تطوره ونسقه التصاعدي وحقق فوزه الثاني على التوالي بتغلبه على مستضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد السبت ضمن المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
 
واصل فريق ليفربول تطوره ونسقه التصاعدي وحقق فوزه الثاني على التوالي بتغلبه على مستضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد السبت ضمن المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
 
وافتتح داروين نونيز التسجيل في الدقيقة العاشرة وأضاف كودي خاكبو الهدف الثاني في الدقيقة 17.
 
والفوز هو الثاني لليفربول بعد تغلبه في الجولة الماضية على إيفرتون في ديربي الميرسيسايد بثنائية نظيفة أيضاً.
 
ورفع ليفربول رصيده إلى 35 نقطة متقدماً للمركز الثامن بفارق الأهداف أمام برينتفورد فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 41 نقطة وأصبح مهدداً بفقدان مركزه الرابع إذا ما تمكن توتنهام  الخامس (39 نقطة) من تحقيق الفوز على ضيفه وست هام يونايتد الأحد.

(بي إن سبورت)
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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