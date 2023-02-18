مونشنغلادباخ يهزم بايرن ميونخ ويعزز سجله الخالي من الهزيمة أمامه



فاز بروسيا مونشنغلادباخ 3-2 على 10 لاعبين من بايرن ميونخ وعزز سجله الخالي من الهزيمة أمام ضيفه في 5 مباريات بجميع المسابقات وتركه يواجه خطر فقدان صدارة الدوري الألماني لكرة القدم اليوم السبت.



ويتصدر بايرن -الذي عاد بانتصار 1-0 من ملعب باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي- المسابقة متقدما بنقطة واحدة على أونيون برلين بعد تلقيه الخسارة الثانية في الدوري هذا الموسم.



ويستطيع أونيون التقدم للصدارة لو انتصر على ضيفه "شالكه" غدا الأحد.



وبدأ بايرن المباراة بشكل كارثي إذ طُرد المدافع دايو أوباميكانو بعد تدخل على الحسن بليا الذي كان في وضع انفراد في الدقيقة الثامنة.



وبعد ذلك بـ5 دقائق افتتح لارس شتيندل التسجيل لمونشنغلادباخ.



لكن بايرن واصل الهجوم وآتى الأمر ثماره عندما انطلق ألونسو ديفيز في الناحية اليسرى وأرسل تمريرة عرضية حولها إريك مكسيم تشوبو موتنغ في المرمى محرزا هدفه الثامن في الدوري هذا الموسم في الدقيقة 35.



وكاد بايرن أن ينتزع التقدم بتسديدة يوزوا كيميش بعد الاستراحة قبل أن تميل الكفة لصاحب الأرض.



ومن هجمة مرتدة وصلت الكرة إلى يوناس هوفمان ليهز الشباك في الدقيقة 55.



وضمِن البديل ماركوس تورام النقاط الثلاث بعد هجمة مرتدة سريعة قبل أن يقلص ماتيس تيل الفارق لبايرن في الوقت المحتسب بدل الضائع.



وتحول مونشنغلادباخ إلى عقدة بايرن بعدما حقق الفوز العاشر عليه في الدوري منذ موسم 2011-2012، بينما لم يستطع أي فريق آخر الفوز أكثر من 5 مرات على بايرن خلال تلك الفترة.



ويملك بايرن 43 نقطة من 21 مباراة مقابل 42 لأونيون برلين و40 نقطة لبروسيا دورتموند الذي يستضيف هيرتا برلين غدا الأحد.



وقفز مونشنغلادباخ إلى المركز الثامن وله 29 نقطة.



(رويترز)