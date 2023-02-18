أرسنال يستعيد الصدارة ونوتينغهام يقتنص تعادلاً ثميناً من مانشستر سيتي

المنامة - ياسر ابراهيم - أحرز أرسنال هدفين في الوقت بدل الضائع، وانتفض بشكل مذهل وفاز 4-2 على أستون فيلا صاحب الأرض، وبذلك تصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.



وتعافى أرسنال من التأخر مرتين وتعادل 2-2 وبدا أنه سيخفق في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري.



لكن جورجينيو، المنضم من تشلسي في فترة الانتقالات الشتوية، أطلق تسديدة قوية اصطدمت بإطار المرمى ثم في إميليانو مارتينيز حارس فيلا ودخلت المرمى.



وفي الهجمة الأخيرة تقدم الحارس مارتينيز لمحاولة التعويض في ركلة ركنية، لكن الكرة ارتدت بهجمة مرتدة سريعة، وسجل البديل غابرييل مارتينيلي الهدف الرابع ليضمن انتصار أرسنال.



وسجل أولي واتكنز وفيليب كوتينيو هدفي أستون فيلا، وتعادل أرسنال عن طريق بوكايو ساكا وأولكسندر زينتشنكو.



وأصبح رصيد أرسنال 54 نقطة من 23 مباراة وبفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب الذي خاض العدد ذاته، بينما تجمد رصيد فيلا عند 28 نقطة في المركز 11 وخسر المباراة الثالثة على التوالي.



وافتتح واتكنز التسجيل، وأحرز هدفه الرابع في 4 مباريات، بعد مرور 5 دقائق من البداية، ثم أدرك ساكا التعادل بتسديدة بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 16.



وأعاد كوتينيو تقدم فيلا بتسديدة قوية منخفضة في الدقيقة 31، لكن أرسنال عاد مرة أخرى وتعادل عن طريق زينتشنكو.



وأهدر الفريقان عدة فرص، منها فرصة لا تصدق من مارتن أوديغارد من مدى قريب، قبل أن يسجل الفريق الزائر في الوقت بدل الضائع.



نوتينغهام يقتنص تعادل

وانتهت مواجهة نوتينغهام فورست وضيفه مانشستر سيتي على وقع التعادل الإيجابي بهدف لهدف.

وخرجت المباراة قوية المستوى ومثيرة خاصة في شوطها الثاني، وتمكن برناردو سيلفا من وضع مانشستر سيتي في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 41 قبل أن يتمكن كريس وود من إحراز هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 84.



واستفاد أرسنال إلى أقصى حد من هذا التعادل حيث بقي في الصدارة برصيد 54 نقطة بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي (52) الذي سقط في فخ التعادل للمرة الرابعة هذا الموسم.



من جهته واصل نوتينغهام نسقه التصاعدي ورفع رصيده إلى 25 نقطة بفارق 5 نقاط عن منطقة الهبوط.



تشلسي يواصل انهياره



وعلى الرغم من تعاقداته الجديدة في الميركاتو الشتوي واصل تشلسي تراجعه وخسر على ملعبه من ضيفه ساوثهامبتون بهدف من ركلة حرة مباشرة سددها جيمس وارد براوس في الدقيقة 45.



وتجمد رصيد تشلسي عند 31 نقطة في المركز العاشر بينما رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 18 نقطة مستمراً في المركز العشرين والأخير.



وتعرض مدافع تشلسي الإسباني سيسار أسبيليكويتا بعد أن احتاج لعلاج لمدة 10 دقائق على أرض الملعب وأٌخرج على الحمالة والأوكسجين بعد أن تلقى ضربة في صدره عندما كان البديل الفرنسي سيكو مارا يحاول متابعة كرة أكروباتية في الشباك.



فوز مهم لإيفرتون



وواصل إيفرتون عروضه الجيدة منذ تولى مدربه الجديد شون دايتش مهمة قيادة الفريق وحقق فوزاً غالياً على ضيفه ليدز يونايتد بهدف نظيف سجله شيموس كولمان في الدقيقة 64.



وأصبح رصيد إيفرتون 21 نقطة في المركز السادس عشر فيما واصل ليدز تراجعه وتجمد رصيده عند 19 نقطة في المركز التاسع عشر.



وضمن المرحلة ذاتها تعادل برينتفورد مع ضيفه كريستال بالاس (1-1) وافتتح بالاس التسجيل عبر لاعب الوسط إيبيريشي إيز في الدقيقة 69 قبل أن يتعادل فيتالي جانيلت لبرينتفورد في الدقيقة 90+6.



ورفع برينتفورد رصيده إلى 35 نقطة فيما وصل رصيد كريستال بالاس إلى 26 نقطة.



بقية النتائج



وفي بقية النتائج واصل فولهام تقديم موسمه الاستثنائي وحقق الفوز على مستضيفه برايتون بهدف نظيف سجله مانور سولومون في الدقيقة 88 رافعاً رصيد فريقه اللندني إلى 38 نقطة في المركز السادس بفارق ثلاث نقاط أمام برايتون السابع.



وانتصر بورنموث خارج ملعبه على وولفرهامبتون بهدف نظيف سجله ماركوس تافيرنييه في الدقيقة 49.



بي إن سبورت + رويترز

