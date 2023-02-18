شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات فى أسوان لتجهيز ديلسون كامونى لمواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى محاولات الجهاز الطبي بنادي أسوان لتأهيل وتجهيز المهاجم الأنجولى ديلسون كامونى للحاق بالمباراة المرتقبة أمام الأهلي، والمقرر لها عصر الثلاثاء المقبل باستاد أسوان.

وتعرض اللاعب لإصابة عضلية الفترة الأخيرة أبعدته عن التدريبات، ومن المقرر أن تشهد تدريبات الفريق غدا، الأحد، تقييم حالة اللاعب وقدرته على المشاركة فى مواجهة الأهلي من عدمه.

واطمأن الجهاز الفنى لفريق أسوان بقيادة أيمن الرمادي على عودة وجاهزية المصابين لخوض مباراة الأهلي المقرر لها الثلاثاء المقبل، حيث تعافى كل من محمد حمدى زكى والمهاجم الجابونى ماليك إيفونا والمدافع محمد عطوة، وأصبحت قائمة المصابين لا تضم سوى صابر الشيمى وعبد العزيز موسى.

ويسعى الجهاز الفنى لرفع معدلات التركيز والإعداد الذهنى والنفسى للاعبين للتعامل مع مباراة الأهلى بما تفرضه من ضغوط جماهيرية واستغلال الحوافز والدوافع لدى اللاعبين للتعبيرعن إمكاناتهم.

وأكد الرمادى للاعبيه في جلسات نفسية وتحفيزية أن المواجهة مهمة للتأكيد على الشخصية الفنية التى ظهر بها أسوان خلال الدور الأول، وشهدت تحقيق عدة إنتصارات مميزة أمام فرق كبيرة ساهمت فى وصول رصيد الفريق بالدورى الممتاز إلى 22 نقطة.