شكرا لقرائتكم خبر عن فخر الدين بن يوسف: فيوتشر يمتلك لاعبين مميزين وبيراميدز يلعب على البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد التونسي فخر الدين بن يوسف، مهاجم فريق نادي بيراميدز، صعوبة مواجهة فيوتشر في كأس الكونفدرالية، خاصة أن كلا الفريقين يعرفان كل صغيرة وكبيرة عن بعضهما، واللقاءات السابقة تشهد دائما إثارة وقوة فى كل دقيقة، وفى النهاية سيفوز الفريق الأكثر اجتهادا ورغبة فى الانتصار.

وشدد بن يوسف، خلال المؤتمر الصحفي، على أن فيوتشر فريق محترم ويمتلك لاعبين مميزين، وفى المقابل بيراميدز يلعب على البطولة دائماً وهدفه هو الفوز، واللاعبون يمتلكون خبرات التعامل مع المواجهات القارية، وسبق للفريق وأن وصل للأدوار النهائية وهذا الموسم هدفه هو الفوز والتتويج ببطولة في النهاية، فى ظل المسيرة القوية في الدوري والكأس والكونفدرالية، وجميع اللاعبين لديهم الرغبة في الانتصار وحصد نقاط اللقاء.

وأضاف المهاجم التونسي، أنه كان يعاني من إصابة في الظهر خلال الفترة الماضية وغاب عن اللقاء الماضي، ولكنه جاهز حاليا وشارك فى التدريبات ويشكر الجهاز الفني والطبي واللاعبين على دعمه ومساندته وعودته سريعا للملاعب ومتمنيا الفوز والثلاث نقاط.