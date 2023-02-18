شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب تونس يخوض مرانه الأول استعداداً لجامبيا فى أمم أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض منتخب تونس للشباب تحت 20 عاماً أول تدريباته استعداداً لمواجهة جامبيا، فى افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الثالثة لبطولة الأمم الأفريقية للشباب.

وأدى منتخب نسور قرطاج مرانه الأول على ملعب نادي الاتحاد السكندري بسموحة وفقاً لترتيبات اللجنة المنظمة للبطولة.

ويواجه المنتخب التونسي نظيره الجامبي الثلاثاء المقبل بملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التى تضم منتخبات تونس، بنين، زامبيا، جامبيا.

وحرص مسؤولو نادي الاتحاد السكندري على توفير كافة المستلزمات التي طلبها مسئولو البعثة التونسية قبل انطلاق مران الفريق.

وأبدى مسئولو المنتخب التونسي سعادتهم بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، واستقرت بعثة منتخب نسور قرطاج بفندق الإقامة بالإسكندرية، عقب الوصول مباشرة.

وقرر الجهاز الفني إلغاء تدريب نسور قرطاج مساء الجمعة الذي كان مقرر إقامته على ملعب نادي الاتحاد السكندري بفرع سموحة.