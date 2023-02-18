شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف مشجع لمباراة الأهلي وصن داونز فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الأهلي إخطارًا من الجهات الأمنية بحضور 10 آلاف مشجع لمباراة الفريق الأول للكرة أمام صن داونز الجنوب أفريقي، المقرر لها 25 فبراير الجارى باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، جاء ذلك فى ضوء الاجتماع الأمني للمباراة الذى عقد مؤخرًا.

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا، والتى تضم كلا من ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني.

وتغادر بعثة الأهلي السودان مساء اليوم مباشرة إلى أسوان؛ للإقامة لمدة 48 ساعة، استعدادًا لمباراة أسوان يوم 21 من الشهر الحالي، ضمن منافسات الدوري الممتاز.