شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف مشجع لمباراة الأهلي وصن داونز فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
ويقع الأهلي في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا، والتى تضم كلا من ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني.
وتغادر بعثة الأهلي السودان مساء اليوم مباشرة إلى أسوان؛ للإقامة لمدة 48 ساعة، استعدادًا لمباراة أسوان يوم 21 من الشهر الحالي، ضمن منافسات الدوري الممتاز.
واعترف مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي بوجود مشاكل في فريقه، أظهرتها الخسارة أمام الهلال السوداني في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
وقال مارسيل كولر فى المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، "الخسارة شيء مؤسف ومحزنة، لكننا ما زلنا في بداية مشوار البطولة، وسنعمل على تصحيح أخطائنا، كما أن المباراة أقيمت في أجواء صعبة، وفوجئنا بوجود الجمهور العنيف رغم قرار إقامة المباراة بدون جمهور".
وأضاف، "الحكم لم يشهر البطاقة الصفراء سوى في الدقيقة 94 رغم إهدار الوقت، الأهلي ليس طريقته إهدار الوقت، هذه ليست شخصية الأهلي أننا نهدر الوقت، كما كشفت المباراة بعض المشاكل لدينا وسنعمل على إصلاحها".
وأنهى تصريحاته قائلا، "لا خوف على الأهلي رغم الخسارة، سنعمل على تصحيح الأخطاء وتجميع النقاط، ومن المؤكد أننا سنظهر بشكل أفضل خلال المباريات المقبلة".