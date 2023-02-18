الامارات | الوحدة يهزم البطائح بهدف تاريخي في الدقيقة 105

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الوحدة فوزا صعبا وهاما على فريق البطائح بنتيجة 2-1، اليوم السبت، في استاد آل نهيان بنادي الوحدة، ضمن الجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع الوحدة رصيده إلى 34 نقطة بالمركز الخامس، وتوقف رصيد البطائح عند النقطة 15 بالمركز 11.

خرج الشوط الأول سلبيًا بين الفريقين، وغابت الخطورة الحقيقية على المرميين؛ وسط حذر دفاعي وكثافة من لاعبي البطائح، ليحرم الوحدة من تناقل الكرة بحرية في مناطق الهجوم.

‎وتغير وضع الوحدة في الشوط الثاني، ونجح في احراز الهدف الأول عن طريق سيبستيان تيغالي في الدقيقة 51، الذي حول كرة بيريرا بشكل مميز "بالعكب" في مرمى البطائح، ليسجل سيباستيان تيغالي أربعة أهداف في آخر خمسة مباريات في دوري أدنوك للمحترفين كلاعبٍ بديل، بما في ذلك هدفاه في مرمى البطائح ذهاباً وإياباً.

وعاد البطائح بهدف التعادل في الدقيقة 63 عن طريق لورنسي دو؛ بتسديدة قوية من على مشارف منطقة الجزاء.

‎وفي الدقيقة 105 من الوقت القاتل يخطف البديل فاكوندو دانييل، ثلاث نقاط غالية للوحدة بتسجيله الهدف الثاني برأسية مميزة؛ ليكون هدف دانييل هو أكثر هدف متأخر في تاريخ دوري المحترفين (104:51).