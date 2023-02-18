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الجانرز يعودون للقمة.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أرسنال وتعادل مانشستر سيتي.. وقائمة الهدافين

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الشارقة - اميمة ياسر - فقد نادي مانشستر سيتي صدارة الممتاز بعد التعادل الإيجابي مع نوتنجهام فورست بهدف لكل فريق في الجولة الرابعة والعشرين، من مسابقة البريميرليج.

ونجح نادي أرسنال في الفوز بصعوبة على مضيفه نادي أستون فيلا برباعية مقابل هدفين في إطار الجولة ذاتها.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن:

1- آرسنال 54 نقطة

2- مانشستر سيتي 52 نقطة

3- مانشستر يونايتد 46 نقطة

4- نيوكاسل يونايتد 41 نقطة

5- توتنهام هوتسبير 39 نقطة

6- فولهام 38 نقطة

7- برايتون 35 نقطة

8- برينتفورد 34 نقطة

9- 32 نقطة

10- 31 نقطة

11- كريستال بالاس 28 نقطة

12- أستون فيلا 28 نقطة

13- نوتينجهام فورست 25 نقطة

14- ليستر سيتي 24 نقطة

15- ولفرهامبتون 23 نقطة

16- إيفرتون 21 نقطة

17- بورنموث 21 نقطة

18- وست هام يونايتد 20 نقطة

19- ليدز يونايتد 19 نقطة

20- ساوثهامبتون 18 نقطة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن:

1- إيرلينج هالاند 26 هدف

2- هاري كين 17 هدف

3- ايفان توني 14 هدف

4- ماركوس راشفورد 12 هدف

5- الكسندر ميتروفيتش 11 هدف

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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