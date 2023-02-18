الجانرز يعودون للقمة.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أرسنال وتعادل مانشستر سيتي.. وقائمة الهدافين

الشارقة - اميمة ياسر - فقد نادي مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد التعادل الإيجابي مع نوتنجهام فورست بهدف لكل فريق في الجولة الرابعة والعشرين، من مسابقة البريميرليج.

ونجح نادي أرسنال في الفوز بصعوبة على مضيفه نادي أستون فيلا برباعية مقابل هدفين في إطار الجولة ذاتها.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن:

1- آرسنال 54 نقطة

2- مانشستر سيتي 52 نقطة

3- مانشستر يونايتد 46 نقطة

4- نيوكاسل يونايتد 41 نقطة

5- توتنهام هوتسبير 39 نقطة

6- فولهام 38 نقطة

7- برايتون 35 نقطة

8- برينتفورد 34 نقطة

9- ليفربول 32 نقطة

10- تشيلسي 31 نقطة

11- كريستال بالاس 28 نقطة

12- أستون فيلا 28 نقطة

13- نوتينجهام فورست 25 نقطة

14- ليستر سيتي 24 نقطة

15- ولفرهامبتون 23 نقطة

16- إيفرتون 21 نقطة

17- بورنموث 21 نقطة

18- وست هام يونايتد 20 نقطة

19- ليدز يونايتد 19 نقطة

20- ساوثهامبتون 18 نقطة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن:

1- إيرلينج هالاند 26 هدف

2- هاري كين 17 هدف

3- ايفان توني 14 هدف

4- ماركوس راشفورد 12 هدف

5- الكسندر ميتروفيتش 11 هدف