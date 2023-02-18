ترتيب مجموعة الأهلي في أبطال إفريقيا بعد الهزيمة أمام الهلال السوداني

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

فقد الأهلي أول 3 نقاط في افتتاح مشواره بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بعدما خسر أمام الهلال السوداني، بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت عصر اليوم، السبت، باستاد الجوهرة الزرقاء بأم درمان فى السودان، ضمن منافسات الجولة الثانية.

سجل هدف الهلال ماكابي ليليبو في الدقيقة 54 بعد خطأ من الحارس محمد الشناوي، وأهدر أصحاب الأرض ركلة جزاء تصدى لها الشناوي.

وقدم لاعبو الأهلي مباراة سيئة، وسط تفوق واضح للهلال الذي اهدر العديد من الفرص.

وبذلك يبقي الأهلي بلا نقاط فى المركز الثالث بالمجموعة حيث تأجلت أولى مبارياته بدور المجموعات أمام القطن الكاميروني بسبب مشاركته في مونديال الأندية، فيما حصد الفريق السوداني ثلاث نقاط بعد خسارة الجولة الأولى أمام صن داونز، محتلا المركز الثاني، فيما يتصدر الترتيب صن داونز بـ6 نقاط.

وفيما يلي ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا:

1 - صن داونز لعب مباراتين وحصد 6 نقاط.

2 - الهلال السوداني لعب مباراتين وحصد 3 نقاط.

3 - الأهلي لعب مباراة واحدة ولم يحصد نقاط.

4 - القطن الكاميروني لعب مباراة واحدة ولم يحصد نقاط.