شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة منتخب شباب الطائرة أمام الجزيرة الإماراتى 0/3 فى بطولة العين الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب مصر للكرة الطائرة تحت 21 سنة للشباب، بقيادة مديره الفنى هانى مصيلحى، من الجزيرة الإماراتى بنتيجة 0/3 فى أولى مواجهات بطولة العين الودية للطائرة، والتى تقام فى الإمارات خلال الفترة من 17 فبراير الجارى وحتى 21 من الشهر نفسه، فى إطار استعدادات شباب الفراعنة لبطولة كأس العالم.

وتضم قائمة منتخب الشباب كلا من: ياسين محمد، احمد مصطفى، محمد ياسر، زیاد اسامة، احمد ياسر، عبد الرحمن أحمد، عبد الله أسامة، علي وائل، معاذ مصطفى، أحمد وائل، ياسين أشرف، حمزة حمدي ، حازم أشرف، عمرو احمد، محمد طارق، سامح حسني".

ويتكون الجهاز الفني للمنتخب من هاني مصيلحي مديراً فنياً وإسلام عثمان مدرباً عاماً ومصطفى هلال مدرباً مساعداً ومحمد رمضان إدارياً وسامح نور طبيباً للمنتخب

ويخوض منتخب مصر مباراته الأولي أمام نظيره الجزيرة الإماراتي يوم 18 فبراير على الصالة الرئيسية استاد خليفة بن زايد.

بينما ستكون المواجهة الثانية لشباب الفراعنة أمام عمان العماني، يوم 19 فبراير على الصالة الرئيسية لاستاد خليفة بن زايد.