شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب بالزي التقليدى أمام موزمبيق غداً فى افتتاح أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفر الاجتماع الفني الخاص بمباراة منتخب مصر للشباب مواليد 2003 أمام موزمبيق باستاد القاهرة الدولي، عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء، ويرتدي حارس المرمى الزي الأخضر الكامل، بينما يظهر منتخب موزمبيق بالزي الأصفر الكامل ويرتدي حارسه اللون البرتقالي.

ويلتقي منتخب الشباب نظيره الموزمبيقي فى الرابعة عصر غد، الأحد، باستاد القاهرة الدولي في افتتاح بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة التي تستضيفها مصر في الفترة من 19 فبراير حتى 11 مارس المقبل.

وأسفرت قرعة بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا، وتقام البطولة على ثلاثة ملاعب فى القاهرة والإسكندرية والإسماعيلى.

وكان منتخب الشباب أعلن أسماء 26 لاعبا للبطولة هم: "في حراسة المرمى: أحمد نادر السيد – كريم أحمد نبيل – مصطفى مخلوف، والدفاع: عبد الرحمن رشدان – عبد الرحمن جودة – عمر فايد – يوسف شعبان – أحمد رضا – إياد العسقلاني – إسلام عبد الله متولي – كريم الدبيس – رأفت خليل – خالد عوض – محمود أحمد مرسي، وخط الوسط: محمد فارس – طارق علاء – عمر الساعي – ماجد هاني – محمد حمدي – أحمد عبد الرحيم إيشو – أحمد نادر حواش – يوسف العزب، وفي الهجوم كل من أحمد شريف - محمود مرسي - صلاح باشا - يوسف حسن - عبد الرحمن زكي - أحمد نادر حواش.