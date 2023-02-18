شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مغادرة الأهلي للسودان والتوجه إلى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة الأهلي العاصمة السودانية الخرطوم فى التاسعة مساء اليوم، السبت، فى طريق العودة إلى مدينة أسوان لخوض مباراة الفريق الأحمر أمام أسوان الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الدوري المصري.

وخسر الأهلي من الهلال السوداني بهدف نظيف في ثاني جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

واعترف مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي بوجود مشاكل في فريقه، أظهرتها الخسارة أمام الهلال السوداني في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقال مارسيل كولر فى المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، "الخسارة شيء مؤسف ومحزنة، لكننا ما زلنا في بداية مشوار البطولة، وسنعمل على تصحيح أخطائنا، كما أن المباراة أقيمت في أجواء صعبة، وفوجئنا بوجود الجمهور العنيف رغم قرار إقامة المباراة بدون جمهور".

وأضاف، "الحكم لم يشهر البطاقة الصفراء سوى في الدقيقة 94 رغم إهدار الوقت، الأهلي ليس طريقته إهدار الوقت، هذه ليست شخصية الأهلي أننا نهدر الوقت، كما كشفت المباراة بعض المشاكل لدينا وسنعمل على إصلاحها".

وأنهى تصريحاته قائلا، "لا خوف على الأهلي رغم الخسارة، سنعمل على تصحيح الأخطاء وتجميع النقاط، ومن المؤكد أننا سنظهر بشكل أفضل خلال المباريات المقبلة".