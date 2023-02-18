شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو: مواجهة فيوتشر صعبة وهدفنا تحقيق الفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لنادي بيراميدز، أن مواجهة فيوتشر ستكون غاية فى الصعوبة، خاصة أن مواجهات الفريقين دائما ما تحمل إثارة وقوة، والمجموعة الأفريقية بالفعل قوية والتأهل لن يكون سهلا على الإطلاق فى ظل قوة الفرق الأربعة، وجميعها مرشح بالفعل للفوز ببطاقة التأهل والعبور إلى الدور المقبل.

وأضاف باتشيكو فى المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن اللقاء يصعب التكهن بنتيجته، خاصة أن كل المواجهات السابقة كانت صعبة على كلا الفريقين، ولكن فى النهاية بيراميدز هدفه الفوز بالمباراة والثلاث نقاط، حيث إن هدف الفريق دائما هو الانتصار فى كل لقاءاته وهدفه الأولى هو تأمين التأهل عن المجموعة وبعدها التركيز فى المرحلة المقبلة.

وشدد مدرب بيراميدز على أن جميع اللاعبين لديهم جاهزية تامة للمشاركة والكل واثق من تحقيق الانتصار، خاصة أن الكل لديه الثقة وقدرتهم على مواصلة المسيرة بكل قوة في المرحلة المقبلة، وتعويض التعادل السابق في المجموعة أمام الجيش الملكي المغربي.

وأشار إلى أن وجود فيوتشر في المجموعة يجعل المباراة صعبة، خاصة أن الفريقين يعرفان بعضهما كثيرا، والمواجهات السابقة تؤكد على ذلك ولكن فى النهاية فريق بيراميدز هدفه واضح وهو الفوز مهما كان المنافس.