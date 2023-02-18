شكرا لقرائتكم خبر عن أمم أفريقيا للشباب.. كهربا هداف آخر بطولة توج بها منتخب مصر فى 2013 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبقى محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي الحالي، علامة بارزة فى آخر بطولة أمم أفريقيا للشباب توج بها شباب الفراعنة، عندما أقيمت بالجزائر فى 2013 تحت قيادة ربيع ياسين.

وحصد كهربا فى هذه البطولة لقب الهداف، بعدما تمكن من تسجيل 6 أهداف طوال مشوار الفراعنة منذ ضربة البداية وحتى التتويج على حساب غانا فى النهائي بضربات الترجيح.

وفي تلك النسخة، أحرز المنتخب المصري لقب بطل كأس أمم أفريقيا للشباب (تحت 20 عاما) فى كرة القدم بفوزه على غانا 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 في المباراة النهائية للنسخة الثامنة عشرة على ملعب "احمد زبانة" في مدينة وهران الجزائرية.

وبادر منتخب مصر بالتسجيل وتحديدا منذ الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء بعد عرقلة محمود عبد المنعم "كهربا" داخل المنطقة من قبل المدافع ريتشموند نكيتيا، فانبرى لها صالح جمعة بنجاح، بيد أن غانا ردت بسرعة وبعد 3 دقائق من ركلة جزاء ايضا عندما عرقل المدافع احمد سمير المهاجم موزيس اودجر داخل المنطقة فانبرى لها جيريميا اركورفول بنجاح.