شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: الشخصية التحكيمية للحكم الموريتاني غائبة فى لقاء الأهلى والهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المسابقة: دور المجموعات دورى أبطال أفريقيا

النتيجة: هدف دون مقابل لصالح الهلال السودانى

حكم الساحة: دحان بيدا

فى مباراة من المباريات متوسطة الصعوبة لم ينجح الحكم الموريتاني فى السيطرة على المباراة نتيجة الشخصية الضعيفة التى سمحت للاعبى الهلال بإضاعة الوقت، دون أن يتخذ قرارا انضباطيا تجاه اللاعبين، بالإضافة إلى أنه لم يكن حاسماً فى التشابك الذى حصل فى أكثر من مناسبة بين لاعبى الفريقين وكانت أبرز حالات المباراة كالتالى:-

الحالة الأولى: فى الدقيقة 64 يحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الهلال نتيجة العرقلة من لاعب الأهلي والقرار صحيح

اللياقة البدنية: أداء بدنى متوسط ويجب أن يطور نفسه فى كيفية قراءة اللعب وعدم الدخول فى مسار اللعب ولا توجد هناك سرعة انفجارية فى الهجمات المعاكسة

الحكام المساعدون: تعاون جيد من الحكام المساعدين طبقا للقانون ومساعدة فى احتساب المخالفات القريبة خصوصا المساعد الثانى.