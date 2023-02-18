شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى القادمة فى الدوري أمام أسوان والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، السودان فى التاسعة مساء اليوم، متوجهة إلى مدينة أسوان، بعد الخسارة بهدف دون رد من الهلال ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات.

ويستعد الأهلي مباشرة بعد لقاء الهلال للمباراة المرتقبة أمام أسوان، ضمن منافسات الأسبوع رقم 19 لبطولة الدوري الممتاز، والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

ويقع الأهلي على رأس المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا والتى تضم كلا من ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

موعد مباراة الاهلى القادمة فى الدوري أمام أسوان

ويستعد الأهلى لمواجهة أسوان فى الثالثة إلا الربع عصر الثلاثاء المقبل باستاد أسوان الرياضى ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1- صن داونز - المركز الأول - 6 نقاط

2_ الهلال السوداني - المركز الثانى - 3 نقاط

3- الأهلي - المركز الثالث - دون نقاط

4- القطن الكاميروني - المركز الرابع - دون نقاط

موقف الأهلى فى جدول الدوري

ويتصدر فريق الأهلى ترتيب أندية الدوري برصيد 37 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز فى 11 لقاء وتعادل في 4 مواجهات ولم يخسر وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 5، ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة بسبب مشاركته فى كأس العالم للأندية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وأسوان

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وأسوان بالدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.