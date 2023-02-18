وزراء الشباب والتجارة والصناعة والقوي العاملة يشهدون توزيع جوائز مسابقة أبو هشيمة

ياسر رشاد - القاهرة - حضر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وحسن محمد شحاته، وزير القوي العاملة، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والنائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ومؤسس أبو هشيمة الخير توزيع جوائز مسابقة أبو هشيمة للمشروعات الناشئة للموسم الثاني.

أثني الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على الجهود المبذولة التى تقوم بها مؤسسة أبو هشيمة للخير، من أجل دعم الشباب ودعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.

مشيرا إلى أن وزارة الشباب والرياضة تؤمن بالطاقات الكبيرة التي يحملها الشباب وتدعم وتساند كل من يعمل على استخدامها وتحقيق اقصي استفادة ممكنة من اجل النهوض

بالمجتمع المصري.

الجدير بالذكر أن النسخة الثانية من مسابقة أبو هشيمة للمشروعات الناشئة والتي اطلقتها مؤسسة أبو هشيمة الخير، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تم تطويرها لتكون برنامج متكامل ينتهي بمسابقة دعم رواد الأعمال لإقامة المشروعات في مجالات مختلفة "صناعي، خدمي، زراعي، إنتاجي، تكنولوجي،…" حيث يتم قبول 200 متسابق والتصفية فيما بينهم إلى 50 فائز يتم دعمهم من خلال توفير التدريب اللازم واستشارات ريادة الأعمال.