باتشيكو: مباراة فيوتشر صعبة وجميع فرق المجموعة مرشحة للتأهل

ياسر رشاد - القاهرة - أكد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز، إن المواجهة أمام فيوتشر ستكون في إطار بطولة الكونفدرالية، في غاية الصعوبة، خاصة وأن مواجهات الفريقين دائما ما تحمل إثارة وقوة، والمجموعة الأفريقية بالفعل قوية.

أضاف باتشيكو خلال المؤتمر الصحفي: التأهل ان يكون سهلا على الإطلاق في ظل قوة الفرق الأربعة، وجميعها مرشح بالفعل للفوز ببطاقة التأهل والعبور إلى الدور المقبل.

وتابع:" اللقاء يصعب التكهن بنتيجته خاصة وأن كل المواجهات السابقة كانت صعبة على كلا الفريقين، ولكن في النهاية بيراميدز هدفه الفوز بالمباراة والثلاث نقاط حيث أن الفريق دائما هو الانتصار في كل لقاءاته وهدفه الأولى هو تأمين التأهل عن المجموعة وبعدها التركيز في المرحلة المقبلة.

شدد على أن جميع اللاعبين لديهم جاهزية تامة للمشاركة والكل واثق من تحقيق الانتصار خاصة وأن الكل لديه الثقة وقدرتهم على مواصلة المسيرة بكل قوة في المرحلة المقبلة، وتعويض التعادل السابق في المجموعة أمام الجيش الملكي المغربي.

وتابع أن وجود فيوتشر في المجموعة يجعل من المباراة صعبة خاصة وأن الفريقين يعرفان بعضهما كثيرا والمواجهات السابقة تؤكد على ذلك ولكن في النهاية فريق بيراميدز هدفه واضح وهو الفوز مهما كان المنافس.