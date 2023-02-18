نوتينجهام يمنح اَرسنال هدية ذهبية بالتعادل مع مانشستر سيتي بالبريميرليج

ياسر رشاد - القاهرة - نجح نوتينجهام فورست في فرض التعادل أمام مانشستر سيتي بالتعادل الإيجابي 1/1، ضمن الجولة الـ 24 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي يتقدم على نوتينجهام في الشوط الأول

نتقدم بيرناردو سيلفا للسيتي في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول، بينما جاء التعادل عن طريق كريس وود للفورست في الدقيقة 84.

وشهدت الشوطين الأول وزالثاني سيطرة كبيرة من من نجوم

مانشستر سيتي حيث وصلت نسبة الاستحواذ وامتلاك

الكرة لـ 88%.

بهذه النتيجة يصل مانشستر سيتي للنقطة 52 في وصافة الدوري الإنجليزي، بينما يأتي نوتينجهام فورست في المركز الـ 13 برصيد 25 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي

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