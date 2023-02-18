مخلوف: مستعدون للبطولة العربية للأندية للكرة الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد المصري للكرة الطائرة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة العربية للأندية في نسختها الـ 41، عن جاهزية الاتحاد واللجنة لانطلاق فعاليات المسابقة.

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ومن المقرر أن تنطلق البطولة بعد غد الإثنين بمشاركة 16 فريقا يمثلون 10 دول عربية.

وأشار أمين صندوق الاتحاد المصري للكرة الطائرة إلى أن مباريات المسابقة ستقام في مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وتم تخصيص صالة رقم 4 باستاد القاهرة وصالة المقاولون العرب للتدريبات.

وتابع مخلوف تصريحاته: "اُرسلت جدول التدريبات والمباريات إلى الفرق المشاركة، واللجنة المنظمة أنهت

كافة الترتيبات الخاصة بفنادق الإقامة وآلية التنقل بين فنادق الإقامة وصالات التدريب والمباريات".

وكانت مجموعات البطولة قد جاءت كالتالي:

المجموعة الأولى

- الأهلى القطري

- أهلى طرابلس الليبي

- الصداقة الفلسطيني

- مصافي الشمال العراقي

المجموعة الثانية

الوكرة القطري

- بني ياس الإماراتي

- الكويت الكويتي

- السويحلي الليبي

المجموعة الثالثة

خيبل المهرة اليمني

- القوات الفلسطيني

- السيب العماني

– الزمالك المصري

المجموعة الرابعة

- النصر البحريني

- كاظمة الكويتي

- الميناء اليمني

- الأهلي المصري.

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