بايرن ميونخ يسقط أمام مونشنجلادباخ بالدوري الألماني

ياسر رشاد - القاهرة - سقط بايرن ميونخ أمام بوروسيا مونشنجلادباخ بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، في الجولة الواحدة والعشرين من الدوري الألماني.

أحرز لارس ستيندل هدف التقدم لصالح بوروسيا مونشنجلادباخ فى الدقيقة 13 ، قبل أن يسجل تشوبو موتينج هدف التعادل للبايرن بالدقيقة 35 من زمن المباراة.

وفي الشوط الثاني،

بعدها أحرز جوناس هوفمان وماركوس تورام لاعبا

أصحاب الدار، الهدف الثاني ، والثالث 55 و84، ثم سجل ماثيس تيل هدف بايرن الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت الإضافي (93).

توقف رصيد بايرن ميونخ عند 43 نقطة في الصدارة، بينما قفز مونشنجلادباخ للمركز الثامن بوصوله للنقطة 29.