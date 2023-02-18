اخبار الرياضه

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام نيوكاسل

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ، تشكيل الريدز لمباراة نيوكاسل يونايتد، والتي تجمع بينهما مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الممتاز، "البريميرليج".

(اقرأ أيضًا) بايرن ميونخ يسقط أمام مونشنجلادباخ بالدوري الألماني 

شهد التشكيل الأساسي لليفربول، تواجد محمد صلاح أساسيًا، بالإضافة لعودة

فيرجيل فان دايك بعد تعافيه من الإصابة.

 

تشكيل ليفربول للقاء: 

أليسون بيكر- ترينت ألكسندر أرنولد- جو جوميز- فيرجيل فان دايك- أندرو روبرتسون- فابينيو- باسيتيتش- جوردن هندرسون- دراوين نونيز- محمد صلاح- كودي جاكبو.

 

 

 

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا