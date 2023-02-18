محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام نيوكاسل

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل الريدز لمباراة نيوكاسل يونايتد، والتي تجمع بينهما مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".

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شهد التشكيل الأساسي لليفربول، تواجد محمد صلاح أساسيًا، بالإضافة لعودة

فيرجيل فان دايك بعد تعافيه من الإصابة.

تشكيل ليفربول للقاء:

أليسون بيكر- ترينت ألكسندر أرنولد- جو جوميز- فيرجيل فان دايك- أندرو روبرتسون- فابينيو- باسيتيتش- جوردن هندرسون- دراوين نونيز- محمد صلاح- كودي جاكبو.