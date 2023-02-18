متحدث الهلال يستفز الأهلي.. أهدي فوز اليوم إلى مرتضى منصور وعمرو أديب

ياسر رشاد - القاهرة - نجح الهلال السوداني في تحقيق الفوز على الأهلي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يسقط أمام الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا

وفاز الهلال على المارد الأحمر بهدف نظيف، جاء عن طريق ماكابي ليليبو في الدقيقة 53 من عمر الشوط الثاني والمباراة.

وخرج هيثم السوباط، المتحدث الرسمي لنادي الهلال، بتصريح استفزازي للأهلي ولاعبيه، حيث أكد بأن هذا الفوز يُهديه لرئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة مرتضى منصور، والإعلامي عمرو أديب.

وقال السوباط، عقب انتهاء المباراة: "أهدى فوز الهلال على الأهلي لمرتضى منصور وعمرو أديب".



ويتصدر صن داونز الجنوب أفريقي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على القطن الكاميروني والهلال، بينما يأتي الأخير في المركز الثاني بـ3

نقاط بعد الفوز على الأهلي، ويأتي المارد الأحمر ثالث الترتيب بدون رصيد من النقاط، والقطن الكاميروني يتزيل ترتيب المجموعة بدون نقاط أيضًا.

ويستعد الأهلي لمواجهة قوية أمام صن داونز في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية، والمقرر انطلاقها في التاسعة من مساء السبت المقبل، لكن لم يلعب الأحمر المباراة الافتتاحية له أمام القطن الكاميروني، بسبب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، الذي حصل خلالها على المركز الرابع.

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