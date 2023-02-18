دقيقة صمت بين لاعبي تشيلسي و ساوثهامبتون حدادًا على وفاة كريستيان أتسو

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم فريق ساوثهامبتون على نظيره تشيلسي بهدف دون رد في المباراة الجارية الآن على ستاد ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإنجليزي .

وقف لاعبي تشيلسي و ساوثهامبتون دقيقة حدادًا على وفاة كريستيان اتسو عد العثور على جسده تحت الأنقاض إثر الزلزال الذي هز تركيا قبل عدة أيام.

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اللاعب الغاني منذ الزلزال وهو مفقود ولم يتم العثور عليه سوى اليوم ميتًا،وكان اللاعب قد سجل هدف فوز فريقه أمام قاسم باشا يوم 5 فبراير، وفي اليوم التالي،

وكان أحمد حسن كوكا ودع كريستيان أتسو بعد العثور على جثمانه حسن كوكا يودع كريستيان أتسو بعد العثور على جثمانها لمنزل الذي كان يسكنه أثناء الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة.

ويتقدم ساوثهامبتون على تشيلسي بهدف دون رد في المباراة الجارية الآن على ستاد ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة الـ24 في بطولة الدوري الإنجليزي.

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