مدرب نابولي : هدفنا الحفاظ على صدارة الكالتشيو

ياسر رشاد - القاهرة - أكد لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق نابولي، على ان الفريق حريص في اللقاءات القادمة على المحافظة على صدارة الدوري الإيطالي .

وقال سباليتي مدير فريق نابولي في تصريحات صحفية، الفريق يعيش في لحظة جيدة لكن لا يجب على أحد أكثر استرخاء للمحافظة على المكاسب التي حققها الفريق.

اقرأ أيضًا... نابولي يضرب إمبولى بثنائية وينفرد بصدارة الدوري الإيطالي

وأشار:" حققنا الفوز خلال اللقاءات السابقة ولكن في مباراة ساسولو لم نقدم أداء مميز خلال المباراة التي انتهت لصالح نابولي بهدفين دون رد ".

وأكمل :" نتعامل مع كل مباراة على أنها مباراة كأس وتكون مباراة حاسمة هكذا دربت الفريق على هذه العقلية سواء على ملعبنا أو خارج ملعبنا".

وأتم حديثه :" مباراة إنتراخت فرانكفورت ستكون قوية على نابولي ، حيث يمتلك الفريق الألماني لاعبين سريعين للغاية وخبرة أوروبية كبيرة ".

لمزيد من الأخبار الرياضة .. اضغط من هنا