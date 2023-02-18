الامارات | انطلاق كأس مانشستر سيتي أبوظبي بمشاركة مواهب واعدة من 13 دولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت اليوم السبت فعاليات بطولة كأس مانشستر سيتي أبوظبي في مدينة زايد الرياضية بمشاركة أكثر من 1700 لاعبًا ناشئًا قدموا من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في منافسات عطلة أسبوع حافلة بالمنافسات الكروية والأجواء الاحتفالية.

وحضر غاريث تايلور، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي للسيدات، افتتاح البطولة التي تحتفل هذا العام بنسختها الرابعة، وتابع أداء اللاعبين الناشئين الموهوبين.

وتشهد البطولة مشاركة فرق من 13 دولة يخوضون المنافسات على مدار يومين.