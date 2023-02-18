الامارات | انطلاق منافسات بطولة أبوظبي الدولية لرابطة محترفي الجوجيتسو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت اليوم منافسات بطولة أبوظبي الدولية لرابطة محترفي الجوجيتسو (بدون بدلة) التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو (AJP) في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية.

وتميزت المنافسات بقوة الأداء والنزالات الحامية التي كان نجومها نخبة اللاعبين من الدولة ومختلف أنحاء العالم وسط حضور جماهيري غفير.



حضر النزالات محمد الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وحسن الفردان الرئيس التنفيذي للفردان للصرافة، ومنصور الكتبي المدير التنفيذي – الخدمات الرقمية والمؤسسية، الموارد البشرية وشؤون الخدمات المساندة للمجموعة في شركة مبادلة للاستثمار، وطارق البحري مدير رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، وعدد من مسؤولي الاتحاد وممثلي الأندية والأكاديميات.



وحلّق نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالصدارة مع ختام منافسات اليوم الأول، فيما حلّت أكاديمية A.F.N.T في المركز الثاني، ونادي شباب الأهلي في المركز الثالث.



وشهدت المنافسات مشاركة واسعة في فئات الناشئين والشباب والأساتذة، علما بأن البطولة دشّنت الموسم الرياضي الجديد للرابطة، وتدخل ضمن التصنيف السنوي المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو( AJP) حيث تمنح للفائز بالمركز الأول 600 نقطة تصنيفية عن كُل فئة، تشكّل بداية مثالية للاعبين المشاركين.

