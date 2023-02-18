خطأ قاتل للشناوي يهدي الهلال السوداني فوزا على الأهلي في دوري الأبطال (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - حقق الهلال السوداني، فوزا مستحقا على ضيفه الأهلي، بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت عصر اليوم، السبت، باستاد الجوهرة الزرقاء بأم درمان فى السودان، ضمن مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .

سجل هدف الهلال ماكابي ليليبو في الدقيقة 54 بعد خطأ من الحارس محمد الشناوي، وأهدر أصحاب الأرض ركلة جزاء تصدى لها الشناوي.

وقدم لاعبو الأهلي مباراة سيئة، وسط تفوق واضح للهلال الذي اهدر العديد من الفرص.

وبذلك يبقي الأهلي بلا نقاط فى المركز الثالث بالمجموعة حيث تأجلت أولى مبارياته بدور المجموعات أمام القطن الكاميروني بسبب مشاركته في مونديال الأندية، فيما حصد الفريق السوداني ثلاث نقاط بعد خسارة الجولة الأولى أمام صن داونز، محتلا المركز الثاني، فيما يتصدر الترتيب صن داونز بـ6 نقاط.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول وحمدي فتحي وأليو ديانج وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.

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