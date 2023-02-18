شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس المران الأخير لمنتخب الشباب استعدادا لموزمبيق فى افتتاح أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض منتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر مرانه الأخير باستاد الكلية الحربية استعدادا لمواجهة موزمبيق غدا فى افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، بحضور اللواء حلمى مشهور عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأسفرت قرعة بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا، وتقام البطولة على ثلاثة ملاعب فى القاهرة والإسكندرية والإسماعيلى.

وكان منتخب الشباب أعلن أسماء 26 لاعبا للبطولة هم: "في حراسة المرمى: أحمد نادر السيد – كريم أحمد نبيل – مصطفى مخلوف، والدفاع: عبد الرحمن رشدان – عبد الرحمن جودة – عمر فايد – يوسف شعبان – أحمد رضا – إياد العسقلاني – إسلام عبد الله متولي – كريم الدبيس – رأفت خليل – خالد عوض – محمود أحمد مرسي، وخط الوسط: محمد فارس – طارق علاء – عمر الساعي – ماجد هاني – محمد حمدي – أحمد عبد الرحيم إيشو – أحمد نادر حواش – يوسف العزب، وفي الهجوم كل من أحمد شريف - محمود مرسي - صلاح باشا - يوسف حسن - عبد الرحمن زكي - أحمد نادر حواش.