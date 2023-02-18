شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي القادمة أمام صن داونز فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر الأهلي من الهلال السوداني بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت عصر اليوم، السبت، باستاد الجوهرة الزرقاء بأم درمان فى السودان، ضمن مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف الهلال ماكابي ليليبو فى الدقيقة 54، وأهدر صاحب الأرض ركلة جزاء تصدى لها الشناوى، وبذلك يبقي الأهلي بلا نقاط فى هذه المجموعة، بعدمات أجلت أولى مبارياته بدور المجموعات أمام القطن الكاميروني بسبب مشاركة الأحمر فى مونديال الأندية، فيما حصد الفريق السوداني ثلاث نقاط بعد خسارة الجولة الأولى أمام صن داونز.

وتأهل الأهلى لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة فى مباراة العودة بالقاهرة، ليحجز بطاقة التأهل إلى المجموعات.

ومنذ تنظيم بطولة دوري أبطال أفريقيا بنظام المجموعات عام1997، وصل الأهلي لدوري المجموعات للمرة العشرين فى تاريخه خلال 27 نسخة أقيمت بنظام المجموعات، وحقق الأهلي الفوز بكأس البطولة عشر مرات، ويحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها، يليه كل من نادى مازيمبي ونادي الزمالك برصيد خمسة ألقاب لكل منهما. موعد مباراة الاهلى القادمة فى دوري الابطال أمام صن دوانز موعد مباراة الاهلى القادمة فى دوري الابطال أمام صن دوانز ويستعد الأهلى لمواجهة صن داونز بطل جنوب أفريقيا فى التاسعة مساء السبت المقبل باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.