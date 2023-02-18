شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يتلقى الهزيمة الثالثة على التوالى مع الأهلى بعد 25 مباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر الأهلي من الهلال السوداني بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت عصر اليوم، السبت، باستاد الجوهرة الزرقاء بأم درمان فى السودان، ضمن مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .

وتلقى السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى خسارته الثالثة مع المارد الأحمر منذ توليه المسئولية الفنية، وهى الهزيمة الثالثة على التوالى بعد الخسارة من ريال مدريد برباعية مقابل هدف، ثم من فلامنجو البرازيلى برباعية مقابل هدفين، وأخيراً من الهلال السودانى بهدف دون رد.

وخاض الأهلي مع السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للفريق خلال الموسم الحالي 25 مباراة فى كل البطولات، حقق الفريق الفوز فى 18 مباراة مقابل 4 تعادلات، ثم خسر ثلاث لقاءات أمام ريال مدريد وفلامنجو البرازيلي بكأس العالم للأندية والهلال السودانى بدوري ابطال افريقيا وسجل لاعبوه 43 هدفا وتلقت شباكه 16، ويحسب للمدرب السويسري تتويجه بأول ألقابه مع الأهلي بالفوز بالسوبر المحلى بجانب نجاحه فى احتلال صدارة الدوري المصري دون هزيمة حتى الآن.

أدار المباراة الحكم الموريتاني بيدا داهانى، وعاونه كل من حمدين ديبا، مساعد أول، ويوسف محمد محمود، مساعد ثانى، وباباكار سار حكما رابعا.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول وحمدي فتحي وأليو ديانج وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.