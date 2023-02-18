شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السودانى يحقق الفوز على الأهلى لأول مرة بعد غياب 16 عاماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الهلال السودانى فى تحقيق الفوز على الأهلى بهدف دون رد فى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى منذ 16 عاماً، ويعود آخر فوز لبطل السودان على المارد الأحمر فى نسخة 2007 حينما فاز بثلاثية دون رد فى أم درمان.

وفشل الأهلى فى تحقيق الفوز على الفريق السودانى فى عقر داره طوال 5 لقاءات، حقق التعادل فى ثلاثة منها وخسر مرة بثلاثية دون رد ومرة بهدف دون رد وسجل هدفا وحيداً على الأراضى السودانية.

وعبر تاريخه بالبطولات الأفريقية؛ التقى الأهلي مع الأندية السودانية فى 11 مباراة وكانت أمام نادي الهلال ونادى المريخ، أقيمت خلالها 21 مباراة، فاز الأهلي فى إحدى عشرة مباراة، وتعادل فى ست مباريات، وخسر فى أربعة، وأحرز مهاجموه ثلاثين هدفًا، واستقبلت شباكه سبعة عشر هدفاً.

ومع الهلال السوداني، أقيمت 11 مباراة فى ست مواجهات، فاز الأهلي في أربع مباريات، وتعادل فى أربع وخسر ثلاثة مباريات، وأحرز لاعبوه ثمانية أهداف، واستقبلت شباكه سبعة أهداف، وكانت أهم المواجهات في نهائي بطولة إفريقيا لأبطال الدوري 1987،عندما تعادل الفريقان في الخرطوم بدون أهداف، وفاز الأهلي بالقاهرة بهدفين أحرزهما أيمن شوقي وجمال الثعلب مدافع الهلال في مرمى فريقه، وفاز الأهلي بكأس البطولة للمرة الثانية في تاريخه.

لقاء الأهلى والهلال اليوم يعتبر افتتاح مباريات دوري المجموعات للنادي الأهلي، بعد تأجيل مباراته الأولى فى المجموعة مع القطن الكاميروني؛ بسبب مشاركة الفريق فى بطولة كأس العالم للأندية، التى أقيمت بالمملكة المغربية مطلع فبراير الجارى، بينما هى المباراة الثانية لنادي الهلال السوداني الذى خسر مباراته الأولى أمام نادى صن داونز الجنوب أفريقى على ملعب الأخير بهدف دون مقابل.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول وحمدي فتحي وأليو ديانج وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.

وتأهل الأهلى لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة فى مباراة العودة بالقاهرة، ليحجز بطاقة التأهل إلى المجموعات.