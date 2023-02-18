شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة فيوتشر فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق بيراميدز، قائمة الفريق لمواجهة فيوتشر فى إطار منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويحل بيراميدز ضيفا على فيوتشر فى السادسة مساء الأحد باستاد السلام في إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة القارية.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي -شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - أحمد توفيق - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمود دونجا - محمد صادق - عبد الله السعيد - محمود صابر

خط الهجوم: فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس.

ويرتدي فيوتشر صاحب الأرض اللون الأحمر الكامل، ويرتدي حارسه اللون الفسفوري، فيما يرتدي بيراميدز قميصه الأساسي الكحلي الكامل، ويرتدي حارس المرمى اللون الأصفر كاملا.

وتم الاتفاق على أن يتحرك الفريقان لملعب اللقاء قبل ساعتين، والوصول إلى استاد السلام قبل ساعة ونصف على أقصى تقدير مع تسليم تشكيل كل فريق بمجرد الوصول إلى المنسق العام للقاء.