شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر بالأحمر وبيراميدز بالأزرق فى مواجهة الكونفدرالية غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اليوم بأحد فنادق التجمع الخامس، الاجتماع الفني لمباراة فيوتشر وبيراميدز في إطار مواجهات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويحل بيراميدز ضيفا على فيوتشر فى السادسة مساء الأحد باستاد السلام، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

وتم خلال الاجتماع الفني الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالمباراة، حيث يرتدى فيوتشر صاحب الأرض اللون الأحمر الكامل، ويرتدى حارسه اللون الفسفوري.

بينما يرتدى فريق بيراميدز قميصه الأساسي الكحلي الكامل، ويرتدى حارس المرمى اللون الأصفر كاملا.

وتم كذلك الاتفاق على أن يتحرك الفريقان لملعب اللقاء قبل ساعتين، والوصول إلى استاد السلام قبل ساعة ونصف على أقصى تقدير مع تسليم تشكيل كل فريق بمجرد الوصول إلى المنسق العام للقاء.