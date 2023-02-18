الأهلي يخسر من الهلال بهدف نظيف فى السودان بدوري أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - خسر الأهلي من الهلال السوداني بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت عصر اليوم، السبت، باستاد الجوهرة الزرقاء بأم درمان فى السودان، ضمن مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .

سجل هدف الهلال ماكابي ليليبو في الدقيقة 54 وأهدر صاحب الأرض ركلة جزاء تصدى لها الشناوي وبذلك يبقي الأهلي بلا نقاط فى هذه المجموعة حيث تأجلت أولى مبارياته بدور المجموعات أمام القطن الكاميروني بسبب مشاركة الأحمر في مونديال الأندية فيما حصد الفريق السوداني ثلاث نقاط بعد خسارة الجولة الأولى أمام صن داونز.

أدار المباراة الحكم الموريتاني بيدا داهانى، وعاونه كل من حمدين ديبا، مساعد أول، ويوسف محمد محمود، مساعد ثانى، وباباكار سار حكما رابعا.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول وحمدي فتحي وأليو ديانج وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.

واصل الأهلي الضغط على مرمى الفريق السوداني وإعتمد الأخير على الهجمة المرتدة التى نفّذها لاعبيه بشكل جيد ، بمرو الوقت تحرر الهلال وضغط على الأهلي ولعب ديانج كرة "لوب" لكن الحارس السوداني أنقذها ليتواصل اللعب وسط الملعب. الاهلي سيطر على مجريات اللعب وهدد مرمى الهلال أكثر من مرة لكن لاعبيه فشلوا في إستغلال الفرص الكثيرة التى سنحت لهم عن طريق عبد القادر وبيرسي تاو وحسين الشحات ، فيما شكّلت الهجمات المرتدة للهلال خطورة على مرمى الشناوي إلى أن إنتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الأولبدأت المباراة بنشاط ملحوظ من جانب الفريقين وكشّر كل فريق عن أنيابه مُبكراً وأهدر حسين الشحات فرصة تسجيل هدف مُحقق بعدما تلقى تمريرة رائعة من أحمد عبد القادر لكن الشحات سدد بجوار القائم في الدقيقة السادسة.الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني هجومية من جانب صاحب الأرض الذي هاجم بضراوة وأحتسب الحكم الموريتاني ضربة حرة مباشرة للهلال سجل منها ماكابي ليليبو في الدقيقة 54 حيث فشل الشناوي في التعامل جيداً مع هذه الكرة لتسن شباكه.

بعد الهدف واصل الهلال الضغط على مرمى الاهلي وسط تراجع غريب من لاعبي الأخير، وشارك أحمد القندوسي لأول مرة مع الأهلي في الدقيقة 64 بدلاً من أفشة .

التراجع الأهلي تواصل بشكل غريب وأحتسب الحكم ضربة جزاء للهلال بعدما قام حمدي فتحي بعرقلة والي الدين في الدقيقة 65 سددها ماكابي ليليبو لكن الشناوي أنقذها.

وبعدها بدقيقة تقريباً الغى الحكم الموريتاني هدفاً سجله الهلال عن طريق محمد الغربال بسبب التسلل ، وشارك محمد مجدي أفشة ومحمد شريف ومحمد أشرف بدلاً من حمدي فتحي وبيرسي تاو وعلى معلول.

حاول الاهلي العودة للمباراة لكن بدون جدوى بسب غياب اللمسة الأخيرة وإفتقاد لاعبيه الشراسة الهجومية وأنقذ محمد عبد المنعم هدفاً مُحققاً من أمام أقدام لاعب الهلال في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع ، وفي اللحظات الأخيرة شارك رامي ربيعة بدلاً من محمد هاني ،وبعدها ينتهي اللقاء بخسارة الأهلي بهدف نظيف.