شكرا لقرائتكم خبر عن مولر يسخر من باريس قبل مواجهة الإياب بدوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص النجم الألماني توماس مولر، نجم وسط بايرن ميونخ، على إثارة الجدل كعادته قبل المواجهات الكبري فى دوري الأبطال، حيث أكد على أن مواجهة باريس فى العودة ستكون صعبة، ولكنه شدد على أنها لن تصل إلى سقوط البايرن فى أليانز أرينا.

وأضاف مولر أن الفريق تمكن من الفوز فى الأراضي الباريسية على الفريق الباريسي، ومن ثم فإن الفريق قادرا على تكرار الفوز، حينما يواجه الفريق الفرنسي فى معقله ووسط جماهير.

وتحدث مولر عن اللقاء، بأنه يحب مثل هذه المواجهات الحماسية وينتظرها بشدة، لذلك فهو ينتظر مواجهة الإياب أمام الفريق الباريسي على أحر من الجمر، لتأكيد أحقية الفريق فى الوصول إلى الدور ربع النهائي، ومحاولة البحث عن تحقيق اللقب السابع.



مولر: البايرن يستطيع تحقيق الأبطال

وواصل مولر حديثه، بأن البايرن قادرا على تحقيق لقب دوري الأبطال عن الموسم الجاري، خاصة أن الفريق يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، كما أنه قام بتدعيم صفوفه بشكل جيد فى الإنتقالات الأخيرة، الشئ الذي ساهم فى زيادة قوة المجموعة.



موعد مبارة الإياب بين البايرن وباريس

وتقام مباراة الإياب التي سوف تجمع بين فريقي بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي، يوم الأربعاء الموافق الثامن من شهر مارس المقبل.

حيث ستنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر بتوقيت أبوظبي