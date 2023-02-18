الامارات | 147 لاعباً ولاعبة في المرحلة الرابعة من دوري القوس والسهم بنادي الحمرية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت، أمس السبت، منافسات المرحلة الرابعة لدوري الامارات للقوس والسهم موسم 2022_2023، بمشاركة (147) لاعبا ولاعبة، يمثلون (13) نادياً، بالملاعب الخارجية لنادي الحمرية.

وتشهد المرحلة الرابعة مشاركة الفئات العمرية المختلفة منها عمومي رجال قوس مركب، وعمومي سيدات قوس مركب، وعمومي رجال أصحاب همم قوس مركب، وعمومي سيدات أصحاب همم قوس مركب، وتحت (21) سنة شباب قوس مركب، وتحت (21) سنة بنات قوس مركب، وتحت (18) سنة ناشئين قوس مركب.

كما تقام منافسات تحت (18) سنة ناشئات قوس مركب، وتحت (16) سنة بنين قوس مركب، وتحت (16) سنة بنات قوس مركب، وتحت (14) سنة بنين قوس مركب، وتحت (14) سنة بنات قوس مركب، وتحت (12) سنة بنين قوس مركب، وتحت (12) سنة بنات قوس مركب.

بجانب ذلك تقام منافسات عمومي رجال قوس مركب، وعمومي سيدات قوس محدب، وتحت (21) سنة بنات قوس محدب، وتحت (18) سنة ناشئين قوس محدب، وتحت (18) سنة ناشئات قوس محدب، وتحت (16) سنة بنين قوس محدب، وتحت (16) سنة بنات قوس محدب، وتحت (14) سنة بنين قوس محدب، وتحت (14) سنة بنات قوس محدب، وتحت (12) سنة بنين قوس محدب، وتحت (12) سنة بنات قوس محدب.

وأكد الأمين العام لاتحاد الإمارات للقوس والسهم حميد عبد الله المشرخ أن مشاركة 147 لاعباً ولاعبة من 13 نادياً في المرحلة الرابعة يرسخ رؤيتهم الداعمة لتعزيز الاستراتيجية الطموحة التي تستشرف المستقبل، انطلاقاً من منظومة متكاملة تم تصميمها لاكتشاف المواهب، وتعزيز قدرات اللاعبين واللاعبات لبناء أجيال مقتدرة ومبدعة قادرة على تعزيز تطلعات الدولة في المشاركات الخارجية.

وقال: "نمضي قدماً لإعداد منتخبات وطنية على أعلى مستوى تنافس بقوة في المنافسات الدولية، لهذا نعمل من خلال دوري الإمارات للقوس والسهم على البناء على ما تحقق في المرحلة الماضية، وتعزيز التطور الذي يصب في مصلحة المنتخبات الوطنية المختلفة".

وأشار المشرخ إلى أن مشاركة أصحاب الهمم تؤكد القيمة الكبيرة لتميزهم والارتقاء بمردودهم الفني، بجانب الأثر الكبير في تطوير مهاراتهم الرياضية وتعزيز قدراتهم النفسية والاجتماعية، انطلاقاً من رؤية قيادتنا الحكيمة في تمكين هذه الفئة وتهيئة البيئات الحاضنة لإبداعهم وتفوقهم في شتى المجالات، يضع مجلس إدارة الاتحاد بقيادة الدكتور سعيد مصبح الكعبي تطوير البرامج الداعمة لهم من الأولويات المهمة التي تعزز الارتقاء بقدراتهم وتنمية مواهبهم".

وتوجه الأمين العام بالشكر والتقدير إلى نادي الحمرية وعموم أندية القوس والسهم في الدولة على تفاعلها وتجاوبها مع برامج الاتحاد، وتشاركها في الرؤى التي تستهدف التطور، خاصة أن دوري الإمارات للقوس والسهم يضطلع بدور كبير في تطوير المواهب الرياضية والارتقاء بالمخرجات الفنية.