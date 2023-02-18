شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. الهلال يهاجم والأهلي يبحث عن تسجيل التعادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 75 دقيقة من مباراة الأهلي والهلال السوداني المقامة حالياً باستاد الجوهرة الزرقاء بأم درمان فى السودان، ضمن مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والنتيجة هي تقدم الهلال بهدف.

ويُدير المباراة الحكم الموريتاني بيدا داهانى، ويعاونه كل من حمدين ديبا، مساعد أول، ويوسف محمد محمود، مساعد ثانى، وباباكار سار حكما رابعا.

بدأت المباراة بنشاط ملحوظ من جانب الفريقين وكشّر كل فريق عن أنيابه مُبكراً وأهدر حسين الشحات فرصة تسجيل هدف مُحقق بعدما تلقى تمريرة رائعة من أحمد عبد القادر لكن الشحات سدد بجوار القائم في الدقيقة السادسة.

واصل الأهلي الضغط على مرمى الفريق السوداني وإعتمد الأخير على الهجمة المرتدة التى نفّذها لاعبيه بشكل جيد ، بمرو الوقت تحرر الهلال وضغط على الأهلي ولعب ديانج كرة "لوب" لكن الحارس السوداني أنقذها ليتواصل اللعب وسط الملعب. الاهلي سيطر على مجريات اللعب وهدد مرمى الهلال أكثر من مرة لكن لاعبيه فشلوا في إستغلال الفرص الكثيرة التى سنحت لهم عن طريق عبد القادر وبيرسي تاو وحسين الشحات ، فيما شكّلت الهجمات المرتدة للهلال خطورة على مرمى الشناوي إلى أن إنتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني هجومية من جانب صاحب الأرض الذي هاجم بضراوة وأحتسب الحكم الموريتاني ضربة حرة مباشرة للهلال سجل منها ماكابي ليليبو في الدقيقة 54 حيث فشل الشناوي في التعامل جيداً مع هذه الكرة لتسن شباكه.

بعد الهدف واصل الهلال الضغط على مرمى الاهلي وسط تراجع غريب من لاعبي الأخير، وشارك أحمد القندوسي لأول مرة مع الأهلي في الدقيقة 64 بدلاً من أفشة .

التراجع الأهلي تواصل بشكل غريب وأحتسب الحكم ضربة جزاء للهلال بعدما قام حمدي فتحي بعرقلة والي الدين في الدقيقة 65 سددها ماكابي ليليبو لكن الشناوي أنقذها.

وبعدها بدقيقة تقريباً الغى الحكم الموريتاني هدفاً سجله الهلال عن طريق محمد الغربال بسبب التسلل ، وشارك محمد مجدي أفشة ومحمد شريف ومحمد أشرف بدلاً من حمدي فتحي وبيرسي تاو وعلى معلول.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول وحمدي فتحي وأليو ديانج وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.

ويلتقى الاهلي مع الهلال السوداني، فى إطار مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا 2022-2023، وتقام المباراة على ملعب الجوهرة الزرقاء بمدينة أم درمان، ويقع الأهلي على رأس المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، والتى تضم كلا من: ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني.

وتأهل الأهلى لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة فى مباراة العودة بالقاهرة، ليحجز بطاقة التأهل إلى المجموعات.