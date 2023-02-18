شكرا لقرائتكم خبر عن منتخبا زامبيا وجامبيا يصلان الإسكندرية استعدادا لبطولة أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت اليوم بعثتا زامبيا وجامبيا إلى الإسكندرية استعداداً للمشاركة فى منافسات بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاماً.

وتوجهت بعثة المنتخب الزامبي إلي مقر فندق الإقامة قبل أداء حصة تدريبية خفيفة، الذي يلعب ضمن فرق المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات تونس، بنين، جامبيا.



امم افريقيا للشباب



بطولة امم افريقيا للشباب



بطولة أمم أفريقيا للشباب



منتخبا زامبيا وجامبيا

كان منتخب زامبيا أنهي معسكره بمحافظة الإسماعيلية قبل التوجه إلى الإسكندرية.

من جانبها، أشادت بعثة مُنتخب غامبيا بحفاوة الاستقبال، وكرم الضيافة، مؤكدين أن مقر إقامتهم هو الأنسب لهم، وأنهم سيبدأون تدريباتهم اليوم في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر.