شكرا لقرائتكم خبر عن القندوسى يظهر للمرة الأولى بقميص الأهلى أمام الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الجزائري أحمد القندوسى، الوافد الجديد للنادى الأهلى، لأول مرة بالقميص الأحمر فى مباراة الهلال السودانى المقامة حالياً فى أم درمان، ودفع السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى باللاعب بديلا لحسين الشحات فى الشوط الثانى من عمر المباراة.

وتعاقد الأهلى مع القندوسى فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية ولم يشارك مع المارد الأحمر فى كأس العالم للأندية.

وتقدم ماكابى ليبلبو، لاعب فريق الهلال السودانى، بهدف لفريقه فى شباك الأهلى بالدقيقة 54 من عمر المباراة المقامة حالياً بين الفريقين، وحصل فريق الهلال على ركلة حرة بالقرب من منطقة جزاء الأهلي جهة اليسار بعد إعاقة من حمدي فتحي لمحاولة مرور محمد الغربال نفذها ماكابي ليليبو عن طريق تسديدة قوية سكنت أقصى يسار المرمى.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول وحمدي فتحي وأليو ديانج وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.

ويقع الأهلي على رأس المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا والتى تضم كلا من، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني.