شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السودانى يتقدم على الأهلى بهدف مع بداية الشوط الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم ماكابى ليبلبو، لاعب فريق الهلال السودانى، بهدف لفريقه فى شباك الأهلى بالدقيقة 54 من عمر المباراة المقامة حالياً بين الفريقين، وحصل فريق الهلال على ركلة حرة بالقرب من منطقة جزاء الأهلي جهة اليسار بعد إعاقة من حمدي فتحي لمحاولة مرور محمد الغربال نفذها ماكابي ليليبو عن طريق تسديدة قوية سكنت أقصى يسار المرمى.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول وحمدي فتحي وأليو ديانج وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.

ويواجه الأهلي مع الهلال السوداني، فى إطار مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا 2022-2023، وتقام المباراة على ملعب الجوهرة الزرقاء بمدينة أم درمان، ويقع الأهلي على رأس المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، والتى تضم كلا من: ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني.

وتأهل الأهلى لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة فى مباراة العودة بالقاهرة، ليحجز بطاقة التأهل إلى المجموعات.