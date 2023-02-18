7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 18 فبراير 2023 العديد من الأخبار المهمة، وأبرزها بعثة الأهلي تغادر السودان مساء اليوم بعد مواجهة الهلال لدخول معسكر بأسوان، بعثة الزمالك تبدأ رحلة العودة إلى القاهرة بعد مواجهة المريخ السوداني فى ليبيا، استاد هيئة قناة السويس جاهز لاستضافة مباريات كأس أمم أفريقيا للشباب.

استاد هيئة قناة السويس جاهز لاستضافة مباريات كأس أمم أفريقيا للشباب

يستعد استاد هيئة قناة السويس لاستضافة مباريات المجموعة الثانية التى تضم منتخبات "أوغندا وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان والكونغو" ومقرها الإسماعيلية، بالإضافة لمباراتين من الأدوار الإقصائية..

بعثة الأهلي تغادر السودان مساء اليوم بعد مواجهة الهلال لدخول معسكر بأسوان

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، السودان فى التاسعة مساء اليوم، متوجهة إلى مدينة أسوان، وذلك عقب مواجهة الهلال التي تقام فى الثالثة عصر اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات.

الزمالك راحة من التدريبات 48 ساعة قبل بدء الاستعداد للترجى التونسى

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم وغداً، على أن يستأنف الفريق تدريباته الاثنين المقبل على ملعب عبد اللطيف أبو رحيلة استعداداً للقاء الترجي التونسي المقرر له السبت المقبل فى الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

يضع مسئولي النادى الاسماعيلى الرتوش الأخيرة على صفقة التعاقد مع المدافع الفلسطيني سعدو عبد السلام تمهيداً للإعلان عنها بشكل رسمي بعد أن قضى اللاعب فترة معايشة مع الدراويش ونال استحسان الجهاز الفني بقيادة أحمد حسام ميدو.