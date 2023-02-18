شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرة واحدة لحضور مواجهتى اليوم الافتتاحى بكأس أمم أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا، التى تستضيفها مصر فى الفترة من 19 فبراير - 11 مارس، السماح بحضور مواجهة الافتتاح بين مصر وموزمبيق فى الرابعة عصر غد الأحد باستاد القاهرة الدولي، ومواجهة السنغال ونيجيريا فى السابعة مساءً على الملعب ذاته، بتذكرة واحدة.

وحدد الاتحاد المصري لكرة القدم أسعار تذاكر البطولة كالتالي:

- 50 جنيها للدرجة الثالثة - 75 جنيها للدرجة الثانية - 150 جنيها للدرجة الأولى - 350 جنيها للمقصورة

ويشارك فى البطولة 12 منتخبًا تم تقسيمها إلى 3 مجموعات ويتأهل لربع النهائي أول منتخبين من كل مجموعة، بجانب أفضل فريقين من المركز الثالث فى المجموعات الثلاثة.

ويتأهل المنتخب الفائز بالبطولة الأفريقية إلى كأس العالم للشباب 2023 تحت 20 عاما، المقرر إقامتها فى دولة إندونيسيا فى الفترة من 20 مايو إلى 11 يونيو المقبل.

وتطبق تقنية الفيديو فى البطولة بداية من ربع النهائي، بينما تقام البطولة على استادات القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس على أن يلعب منتخب مصر مبارياته على استاد القاهرة.