شكرا لقرائتكم خبر عن شوط سلبي بين الأهلي والهلال السودانى فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والهلال السوداني المقامة حالياً باستاد الجوهرة الزرقاء بأم درمان فى السودان، ضمن مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بالتعادل السلبي.

ويُدير المباراة الحكم الموريتاني بيدا داهانى، ويعاونه كل من حمدين ديبا، مساعد أول، ويوسف محمد محمود، مساعد ثانى، وباباكار سار حكما رابعا.

بدأت المباراة بنشاط ملحوظ من جانب الفريقين وكشّر كل فريق عن أنيابه مُبكراً وأهدر حسين الشحات فرصة تسجيل هدف مُحقق بعدما تلقى تمريرة رائعة من أحمد عبد القادر لكن الشحات سدد بجوار القائم في الدقيقة السادسة.

واصل الأهلي الضغط على مرمى الفريق السوداني وإعتمد الأخير على الهجمة المرتدة التى نفّذها لاعبيه بشكل جيد ، بمرو الوقت تحرر الهلال وضغط على الأهلي ولعب ديانج كرة "لوب" لمن الحارس السوداني أنقذها ليتواصل اللعب وسط الملعب. الاهلي سيطر على مجريات اللعب وهدد مرمى الهلال أكثر من مرة لكن لاعبيه فشلوا في إستغلال الفرص الكثيرة التى سنحت لهم عن طريق عبد القادر وبيرسي تاو وحسين الشحات ، فيما شكّلت الهجمات المرتدة للهلال خطورة على مرمى الشناوي إلى أن إنتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول وحمدي فتحي وأليو ديانج وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.

ويلتقى الاهلي مع الهلال السوداني، فى إطار مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا 2022-2023، وتقام المباراة على ملعب الجوهرة الزرقاء بمدينة أم درمان، ويقع الأهلي على رأس المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، والتى تضم كلا من: ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني.

وتأهل الأهلى لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة فى مباراة العودة بالقاهرة، ليحجز بطاقة التأهل إلى المجموعات.