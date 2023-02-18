شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعباً فى قائمة سموحة استعدادا لمواجهة البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، 20 لاعباً فى قائمة فريقه استعدادا لمواجهة فريق البنك الأهلى، فى الخامسة مساء غد، الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ19 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والتى تقام باستاد بتروسبورت بالقاهرة.

وجاءت قائمة سموحة لمواجهة البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: الهانى سليمان، عمر صلاح

الدفاع: أحمد حكم، شريف رضا، أحمد شوشة، محمد مغربي

الوسط: محمد نادي، محمد الصباحي، أحمد مصطفى، محمد عصام، محمود حليمو، زياد طارق، حسين فيصل، دوكوا دودو، محمد سعيد مكرونة، مصطفى سعد ميسي

الهجوم: اليا سيلا، حسام حسن، بنجامين بواتينج

وتوقف رصيد سموحة إثر هزيمته من الزمالك في الجولة الماضية عند النقطة 20 فى المركز الـ 12، بعدما خاض 18 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 13 هدفاً واستقبلت شباكهم 17.

وحرص أحمد سامى على الاجتماع باللاعبين في الأيام الأخيرة لشرح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام الزمالك وخاصة الدفاع والتمركز الخاطئ للاعبين، بالإضافة إلى إهدار الفرص السهلة التى كانت أحد أسباب الهزيمة من الزمالك.